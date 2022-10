Cintia Dicker abre álbum e encanta ao exibir barriguinha de bebê com Pedro Scooby

Modelo Cintia Dicker publica série de fotos mostrando como foi o mês de setembro ao lado do marido, Pedro Scooby, e da bebê do casal

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 12h51

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker (35) encheu seu feed de amor ao publicar registros na companhia de sua família!

Na segunda-feira, 03, em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma sequência de fotos mostrando como foi o mês de setembro ao lado do marido, Pedro Scooby (34).

Grávida de seis meses à espera de sua primeira filha com o surfista, que se chamará Aurora, a famosa posou coladinha com o amado nas imagens, exibiu a barriguinha, mostrou ultrassom da filha. "Set/2022", escreveu Cintia Dicker na legenda da publicação.

Luana Piovani (46), ex de Scooby, com quem tem três filhos, Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, surpreendeu ao comentar o post: "Aff, tão lindos", elogiou.

"Lindos!", "Casal lindo", "Cintia, sua barriga está linda, que venha um bebê lindo e com muita saúde", "Vai ser linda demais Aurora", "Já da pra ver que é a cara do Scooby!!", disseram os fãs.

Confira as fotos de Cintia Dicker com Pedro Scooby:

Cintia Dicker impressiona ao mostrar barrigão em treino de luta

Cintia Dicker surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar parte de seu treino de luta. Nas imagens, a modelo aparece exibindo o barrigão de grávida ao usar uma calça e um top preto. A mulher de Scooby também surgiu com luvas de boxe, dando golpes em seu professor.

Recentemente, ela respondeu algumas curiosidades dos fãs e contou que a bebê nascerá no Brasil. "A neném vai nascer no Brasil. A gente decidiu isso porque quero estar perto da família, dos amigos e quero muito ter com minha médica maravilhosa, a doutora Vivi. Então, a neném vai ser brasileira, carioca", explicou ela, que atualmente mora em Cascais, em Portugal.

