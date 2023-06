Cássio Reis divide clique encantador com o filho caçula: "Tanta fofura"

O ator Cássio Reis encantou os seguidores ao postar uma nova foto com o filho caçula, Romeo

O ator Cássio Reis explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique encantador com o filho caçula, Romeo, que está com 11 meses, fruto de seu casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos.

Na foto publicada no perfil oficial do Instagram do artista na tarde desta quinta-feira, 8, o menino aparece todo sorridente, sentado nos ombros do papai, usando uma blusa branca com listras pretas e uma calça marrom.

Ao dividir o registro, Cássio se derreteu. "Toda forma de amor", escreveu o artista, acrescentando um emoji coração na legenda da publicação. Ele, vale lembrar, também é pai de Noah, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Encantados com o momento pai e filho, os internautas encheram a postagem de curtidas e mensagens carinhosas. "Que fofos. Deus abençoe sempre", disse uma seguidora. "Tão lindos", falou outra. "Não tenho maturidade pra tanta fofura", confessou uma fã.

Confira a foto de Cássio com o filho caçula:

Cliques em família

Recentemente, Fernanda Vasconcellos explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns registros encantadores ao lado de sua família. No feed do Instagram, a atriz publicou uma sequência de imagens em que aparece sorridente ao lado do filho, Romeo, e do maridão, o ator Cássio Reis, e deixou os fãs impressionados.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas e famosos. "Que lindos", disse a atriz Carla Diaz. "Família linda", escreveu a atriz Beth Goulart. "A mulher mais linda do mundo, só podia fazer um bebê lindo desses", comentou uma seguidora. "Que bebe mais lindo! Uma pintura... também com pais maravilhosos só poderia sair assim", exaltou uma fã.

