Casal precisa entrar na Justiça para adotar seus próprios filhos; entenda história

Tammy e Jordan Myers enfrentaram dois anos de batalha judicial para adotar os filhos biológicos

Tammy e Jordan Myers precisaram entrar na Justiça e enfrentar dois anos de balha para conseguir adotar seus próprios filhos bilógicos, os gêmeos Eames e Ellison, que completaram o segundo ano de vida no último dia 11 de janeiro.

O casal decidiu ir aos tribunais para buscar o reconhecimento legal da paternidade. A família é natural do estado de Michigan, nos Estados Unidos, e os pequenos foram gerados por uma barriga solidária, prática que não é reconhecida no território.

Apesar de a paternidade ser comprovada através do DNA das crianças e dos pais, eles ainda precisavam de uma autorização. E foi agora, no ano de 2023, após duas respostas negativas, que eles receberam a notícia que tanto esperavam. "Agora temos a família com a qual sempre sonhei durante toda a minha vida", disse Tammy em entrevista à revista People.

Após todas as complicações, os dois ainda pediram que a história que viveram sirva de exemplo e inspiração para que outras famílias não precisem passar pelo mesmo transtorno. "Fizemos tudo certo. Fizemos tudo ao longo do caminho que precisávamos ter feito. Só pulamos as estúpidas brechas legais", desabafou Myers, o pai das crianças.

O casal optou por gerar os bebês em uma barriga soliária porque Tammy ficou impedida de engravidar após passar por um câncer de mama. "Os médicos me disseram que a única maneira de aumentarmos nossa família seria fazer uma colheita emergencial de óvulos", explicou ela. A doadora é madrinha dos pequenos e permitiu que o casal criasse os bebês desde o nascimento.

No final do ano passado, em 2022, Tammy e Myers decidiram tornar a história pública. "A única coisa que estamos tentando fazer é ter a certidão de nascimento e tentar incluí-los em nosso seguro de vida", disseram em outra entrevista, à Insider. Na época, o caso gerou um grande debate sobre direitos reprodutivos nos Estados Unidos.