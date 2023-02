Carol Dias encanta com fotos de ensaio em meio à natureza: ''A grávida mais linda''

Modelo Carol Dias, esposa do ex-jogador Kaká, deixa web babando ao compartilhar cliques exibindo o barrigão enorme na reta final da gestação

À espera de sua segunda herdeira com Kaká (40), a modelo Carol Dias (27) usou as redes sociais para compartilhar o ensaio fotográfico de gestante!

Já na contagem regressiva para o nascimento da segunda filha, Sarah, a influenciadora digital encheu seu feed de amor ao dividir os registros que foram feitos em meio à natureza.

Na reta final da gravidez, a famosa, que já é mãe de Esther (2), surgiu deslumbrante usando um look nude. Com um biquíni de amarração e um tipo de kimono, ela deixou à mostra o barrigão nas fotos deitas pela fotógrafa Joana Costa.

"Últimas da Jane mãe de duas por @joanacostar", brincou Carol na legenda da postagem. Os seguidores exaltaram a beleza de Carol durante a gestação. "Essa é a grávida mais linda que eu já vi na vida!", "Tá perfeita", "Uma deusa", "Meu Deussss, que barrigão", "Lindíssima", "Muito maravilhosa", babaram.

Confira as fotos de Carol Dias no ensaio da segunda gestação:

Carol Dias faz desabafo sobre a segunda gravidez

A modelo Carol Dias dividiu com os seguidores os momentos difíceis da segunda gestação recentemente. Ela desabafou sobre os perrengues e os sintomas que têm aparecido com a chegada da reta final da gravidez, como as pernas inchadas e varizes.

"Não, ainda não nasceu a Sarah... estou por aqui do mesmo jeito, só que com zero vontade de aparecer. Resolvi postar esse vídeo que acabei de fazer enquanto tento me drenar e aliviar o peso das minhas pernas. E mostro um pouco (só um pouco mesmo) das muitas varizes que apareceram em mim...", iniciou ela nos stories do Instagram.

"Deus tem me calado para que eu aprenda muitas coisas com essa gestação, que está sendo completamente diferente", disse ainda. Em seguida, ela postou uma foto da herdeira mais velha e comentou que em breve vai compartilhar os aprendizados com a nova gestação: "E eu estou aprendendo muitas coisas que vou compartilhar quando estiver pronta. Uma delas é sobre amar na dor e se doar 1000% e se sentir insuficiente, incapaz. Deus tem tratado muito isso em mim com reação a Esther e também a Sarah... mas esse é um assunto pra depois", completou.

