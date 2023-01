Carol Dias, mulher de Kaká, desabafa sobre a segunda gravidez: ''Completamente diferente''

Grávida da segunda filha, modelo Carol Dias mostra os pés inchados e varizes e conta sobre os aprendizados com a nova gestação

A modelo Carol Dias (27), mulher de Kaká (40), usou as redes sociais para dividir com os seguidores os momentos difíceis da segunda gestação.

Grávida de sete meses à espera de mais uma menina do casamento com o ex-jogador de futebol, que vai se chamar Sarah, a mãe de Esther (2) desabafou sobre os perrengues e os sintomas que têm aparecido com a chegada da reta final da gravidez, como as pernas inchadas e varizes.

"Não, ainda não nasceu a Sarah... estou por aqui do mesmo jeito, só que com zero vontade de aparecer. Resolvi postar esse vídeo que acabei de fazer enquanto tento me drenar e aliviar o peso das minhas pernas. E mostro um pouco (só um pouco mesmo) das muitas varizes que apareceram em mim...", iniciou ela nos stories do Instagram.

"Deus tem me calado para que eu aprenda muitas coisas com essa gestação, que está sendo completamente diferente", disse ainda. Em seguida, ela postou uma foto da herdeira mais velha e comentou que em breve vai compartilhar os aprendizados com a nova gestação: "E eu estou aprendendo muitas coisas que vou compartilhar quando estiver pronta. Uma delas é sobre amar na dor e se doar 1000% e se sentir insuficiente, incapaz. Deus tem tratado muito isso em mim com reação a Esther e também a Sarah... mas esse é um assunto pra depois", completou.

Carol comentou sobre os aprendizados e ainda destacou que, por mais que tenha uma rede de apoio, a maternidade é individual, e admitiu que a jornada é solitária. "Mas o que mais tenho aprendido é que essa jornada é solitária e, mesmo que muitas vezes apareçam pessoas que confortam, que tratam essa fase com sensibilidade, carinho, compreensão... A experiência continua sendo só sua! Completamente individual, específica!".

"Eu tenho aprendido a descansar! Kkkkk Falando assim até parece! Não, não estou descansando muito! Nem me iludo mais! Mas descansando pelo menos a mente e fechando muitas vezes os olhos para as situações que fogem do meu controle e colocando a minha dependência no cuidado que só o Senhor é capaz de ter!", refletiu.

Ao concluir, Carol Dias aconselhou as pessoas a não diminuírem os esforços das mães. "Antes de qualquer coisa, nunca seja a pessoa que fala: "ué, não queria ter filho? Agora aguenta..." Ou aquela que sempre diminui o esforço de uma mãe, ou a que sabe tudo de tudo, mas que nada serve pra você... Se não tem nada de bom para acrescentar, não acrescente nada! Acolha, converse e principalmente incentive o que for bom, tudo passa e a recompensa é gigantesca! Os filhos não dão trabalho, eles são o trabalho principal!"

Em seu perfil no Instagram, a modelo ainda compartilhou registros em preto e branco de ensaio fotográfico em que aparece com um lenço cobrindo o barrigão."Oiiieeee, depois do “desabafo” de ontem nos stories, venho com essas fotos para equilibrar. Obrigada @talitaaribeiro, @conradis e toda equipe, vocês fizeram um bem danado pra autoestima dessa mãe de duas!", brincou ela, agradecendo aos responsáveis pela produção.

Confira o desabafo de Carol Dias sobre a gravidez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@diasleite)

Carol Dias posta clique rarao ao lado do pai e se declara

Carol Dias usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu pai, Antônio Cezar Batista, que completou mais um ano de vida recentemente.

Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma foto em que seu pai aparece fazendo carinho em sua barriga de grávida, ela o agradeceu por ser "um pai presente e um avô que ama as netas". "Feliz aniversário, pai! Que Deus abençoe sempre a sua vida com muita saúde e alegria, te concedendo muitos anos de vida pela frente! Obrigada por ser um pai presente e um avô que ama tanto as netas! Já estamos com saudades, te amamos! Parabéns!", declarou.

