Carol Dias, mulher do ex-jogador Kaká, exibe barrigão na reta final da gestação: "Já está chegando"

A modelo Carol Dias encantou os seguidores das redes sociais ao exibir o barrigão de sua segunda gestação

Na tarde desta terça-feira, 7, Carol Dias(27) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique exibindo seu barrigão de grávida.

A modelo está à espera de um menina, que se chamará Sarah, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká(40). Os dois, aliás, também são pais de Esther, que está com dois aninhos.

Em seu perfil no Instagram, Carol compartilhou o registro de um ensaio fotográfico, que apenas sua silhueta aparece, e o barrigão fica em destaque. Na publicação, a mamãe contou aos seguidores que já pretende organizar a mala da maternidade.

"E vamos de reta final para a chegada da Sarinha, essa semana pretendo deixar a malinha maternidade pronta. Vou compartilhar com vocês", contou a modelo na legenda do post.

Os internautas elogiaram o clique nos comentários. "Perfeita", disse uma seguidora. "Meu Deus, já está chegando. Vem Sarah. Que foto linda", comentou outra. "Vai ser linda igual a Esther, tudo de bom pra você minha linda. Deus te proteja sempre", falou uma fã.

Confira a publicação de Carol Dias:

Desabafo sobre a gestação

Carol Dias usou as redes sociais para dividir com os seguidores os momentos difíceis da segunda gestação. Grávida de sete meses à espera de mais uma menina do casamento com o ex-jogador de futebol, que vai se chamar Sarah, a mãe de Esther (2) desabafou sobre os perrengues e os sintomas que tem aparecido com a chegada da reta final da gravidez, como as pernas inchadas e varizes.

"Não, ainda não nasceu a Sarah... estou por aqui do mesmo jeito, só que com zero vontade de aparecer. Resolvi postar esse vídeo que acabei de fazer enquanto tento me drenar e aliviar o peso das minhas pernas. E mostro um pouco (só um pouco mesmo) das muitas varizes que apareceram em mim... Deus tem me calado para que eu aprenda muitas coisas com essa gestação, que está sendo completamente diferente", disse ela em um trecho do desabafo.

