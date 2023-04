Carlos Tramontina divide momento fofo com a neta: "Que amor"

O jornalista Carlos Tramontina encantou os seguidores ao postar uma foto com a neta e a esposa nas redes sociais

O jornalista Carlos Tramontina (66) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao publicar uma foto com sua netinha Alice, que está com um aninho.

Nesta quinta-feira, 6, o ex-apresentador do SPTV, da Globo, aproveitou o dia de TBT para recordou uma foto do dia em que a menina completou seu primeiro aniversário. No registro, ele surge sorridente com a menina, que está usando um vestido e uma presilha no cabelo, e sua esposa, Rosana Gerab Tramontina.

"Hoje é dia de #tbt, então postando uma foto tirada no mês passado, comemorando 1 ano da minha netinha Alice!", escreveu Tramontina na legenda da publicação.

O clique encantou os seguidores, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que lindinha", disse um seguidor. "Lindos!!!! Vivas para Alice!", escreveu outra. "Que amor! Muitas bençãos para a Alice!", falou uma fã. "Família linda, Deus abençoe vocês, muita saúde, paz e proteção!", desejou mais uma.

Tramontina, vale dizer, sempre compartilha momentos encantadores com a neta em suas redes sociais, e no final do ano passado ele mostrou o batizado da menina. Na ocasião, o jornalista surgiu com e menina no colo, que estava usando um macacão e segurando os pezinhos com as mãos. "Batizado da minha pequena!", escreveu ele.

