Carlos Tramontina surge em clique encantador com a neta: "Batizado da minha pequena"

O jornalista Carlos Tramontina encantou ao compartilhar uma foto segurando a neta, Alice

Alerta fofura! Carlos Tramontina (66) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com a neta, Alice (7 meses), neste sábado, 22.

No clique publicado no feed do Instagram, o jornalista aparece sorridente segurando a menina, que está usando um macacão e segurando os pezinhos com as mãos.

Ao dividir o clique encantador com os fãs, Tramontina contou que estava no batizado na bebê. "Batizado da minha pequena!", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se derreteram ao ver a foto do vovô coruja com a netinha. "Que lida. Deus abençoe. Ginasta, heim. Olha a pose", disse uma seguidora. "A alegria do vovô estampada no rosto é o melhor!", observou outra. "Parabéns pra sua princesinha. Que papai do céu abençoe ela sempre", comentou uma fã.

Confira a foto de Carlos Tramontina com a neta, Alice:

Tramontina surge em clique raro com a esposa

Recentemente, Carlos Tramontina aproveitou a noite para curtir um evento ao lado da esposa, Rosana Gerab Tramontina. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público durante o encontro de gala do GRAACC em São Paulo. Os dois estão juntos há cerca de 38 anos.

