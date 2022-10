Camila Rodrigues mostra o barrigão e confessa ansiedade para o nascimento do filho: "Não demore muito"

Com 37 semanas de gestação, a atriz Camila Rodrigues mostra o barrigão de grávida e confessa que está ansiosa para o nascimento do herdeiro

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 21h42

Nesta segunda-feira, 17, Camila Rodrigues (39) completou 37 semanas de gestação e encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto mostrando o barrigão.

A atriz publicou em seu perfil no Instagram uma foto de um ensaio fotográfico. No clique, ela aparece com uma camisa aberta, segurando a barriga com as mãos, enquanto admira o momento, e confessou que está ansiosa para ter o bebê nos braços.

"37 semanas. Como passou rápido, está voando filho e mamãe está ansiosa pra te conhecer... venha no seu tempo mas não demore muito", escreveu Camila, que está à espera de um menino, que se chamará Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario (40).

Os seguidores se derreteram pelo registro. "Que lindeza", disse uma internauta. "Linda barriga. Que venha com muita saúde", escreveu outra. "Você está radiante. Que Deus abençoe", falou uma seguidora. "Que foto linda, transmite uma paz e uma pureza inigualável! Que o Bê venha com muita saúde", desejou uma fã.



Confira a foto de Camila Rodrigues exibindo o barrigão de grávida:

