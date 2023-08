Caçula de Juliano Cazarré retorna ao hospital para realizar procedimentos

Esposa do ator Juliano Cazarré, bióloga Leticia Cazarré mostra a filha, Maria Guilhermina, no hospital para procedimentos e exames

Na manhã desta quarta-feira, 09, a bióloga Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores que está voltando com a filha do casal, Maria Guilhermina de Guadalupe, ao hospital.

Nos stories de seu Instagram, a jornalista publicou vídeos mostrando a caçula, de um aninho, na ambulância. "Vamos para o hospital fazer 2 procedimentos simples e um exame", escreveu na postagem, pedindo energias positivas dos fãs. "Conto com as orações de todos! A expectativa é voltar para casa hoje mesmo", disse ainda.

A pequena Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma condição rara no coração, e já passou por cirurgias logo após o nascimento e em seu primeiro ano de vida.

Momentos depois, Letícia surgiu com a bebê já no hospital, brincando com ela, e mostrou a filha sendo levada na maca do hospital para realização do procedimento. Ela inda mostrou o que ela na necessaire: três tipos de cânula de traqueostomia, fixadores de pescoço e injeção de anticoagulante.

Esposa de Juliano Cazarré revela susto com a filha

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou que Maria Guilhermina sofreu uma intercorrência em seu dia a dia e chegou a correr risco. Ela contou que a menina ficou sem o tubo da traqueostomia por alguns minutos e isso pode ser algo perigoso, já que a bebê necessita do tubo para respirar. Apesar do susto, a bebê foi rapidamente atendida e está bem.

"Poucos segundos depois de soltar um 'Uau!' no uber ao ver esse por do sol, recebi uma ligação dizendo que a Guilhermina havia decanulado. É a pior intercorrência que pode acontecer com ela atualmente. Enquanto eu gravava um episódio emocionante do Videocast, minha bebê poderia ter morrido. Mas Deus não perde batalhas! E hoje, mais uma vez, ele me mostrou que é ele, e mais ninguém, quem cuida de tudo. Tentando juntar as informações, não consigo entender como ela ficou respirando sozinha por 50 minutos. Só Deus explica", declarou.