Esposa de Juliano Cazarré revela susto com a filha: 'Poderia ter morrido'

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré conta intercorrência com a filha caçula, Maria Guilhermina: 'É a pior intercorrência que pode acontecer'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou que sua filha caçula, Maria Guilhermina, sofreu uma intercorrência em seu dia a dia e chegou a correr risco. Ela contou que a menina ficou sem o tubo da traqueostomia por alguns minutos e isso pode ser algo perigoso, já que a bebê necessita do tubo para respirar. Apesar do susto, a bebê foi rapidamente atendida e está bem.

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma condição rara no coração, e já passou por cirurgias em seu primeiro ano de vida. Hoje em dia, ela vive com cuidados médicos em casa.

"Poucos segundos depois de soltar um 'Uau!' no uber ao ver esse por do sol, recebi uma ligação dizendo que a Guilhermina havia decanulado. É a pior intercorrência que pode acontecer com ela atualmente. Enquanto eu gravava um episódio emocionante do Videocast, minha bebê poderia ter morrido. Mas Deus não perde batalhas! E hoje, mais uma vez, ele me mostrou que é ele, e mais ninguém, quem cuida de tudo. Tentando juntar as informações, não consigo entender como ela ficou respirando sozinha por 50 minutos. Só Deus explica”, declarou.

Logo depois, ela mostrou uma foto da filha dormindo. “Dormindo como um anjinho! Graças a Deus o raio-x veio muito bom, ela não teve nenhuma alteração. E a cânula nova ficou bem posicionada”, afirmou.

Esposa de Juliano Cazarré explica ausência da filha caçula em foto da família

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarréescreveu um recado para explicar o motivo da ausência da filha caçula, Maria Guilhermina, em uma foto com os outros filhos. "Toda vez que a gente posta foto da família na sala, e a Guilhermina não aparece, recebemos um monte de mensagens dizendo: “Está faltando a Guilhermina!” , “ela devia estar na foto”, “Cadê a Guilhermina?”, “Foto de família… faltou a Guilhermina!”. Gente, eu sei que vocês sentem um carinho enorme por ela e por nós. Mas lembrem-se de que à Guilhermina é uma bebezinha que precisa de suporte médico 24h/dia, ela ainda respira a maior parte do tempo com ajuda de um ventilador mecânico, precisa ser aspirada com frequência, não aguenta muita movimentação, ela é muito sensível! Se nós tiramos uma foto sem ela, não é porque ela esteja faltando, é porque ela precisa descansar, ou fazer as terapias, e ficar protegida também de muitos vírus e bactérias que circulam normalmente entre nós", disse ela.

E completou: "Então, por favor! Fiquem calmos, apreciem uma foto de família e, ao notar a ausência de um filho acamado, apenas rezem por ele! Nós vivemos 24h em função da condição da Guilhermina, e isso não nos faz menos alegres, pelo contrário. Nos sobra vontade de estar com os amigos e familiares, mas por enquanto, é no cantinho de nossa sala que podemos encontrar apenas alguns deles. Podem ter certeza de que ninguém mais do que nós quer ver a Guilhermina em todas as fotos e momentos em família. Mas este dia ainda não chegou pra nós. E assim vamos agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos traz, e pedindo graças para fazer valer a vontade dEle, e paciência para esperar. Um dia de cada vez. Beijos a todos!".

Vale lembrar que Juliano e Leticia têm cinco filhos: Vicente (13), Inacio (10), Gaspar (4), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1).