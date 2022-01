Caçula de Bruno Gagliasso aparece sem roupas em campo de areia e ator brinca: ''Mogli''

Bruno Gagliasso e Zyan surgem juntinhos ao curtir um rolê em gigantesco campo de areia

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 13h00

Mais um dia, mais um rolê de pai e filho!

Nesta quinta-feira, 27, Bruno Gagliasso (39) e Zyan (1) curtiram um momento especial juntinho em um campo de areia.

Em seu Instagram, o ator publicou uma sequência de duas fotos super fofas onde os dois pareciam estar se divertindo.

Nas imagens, que foram feitas no rancho da família, é possível ver que o caçula do gato com Giovanna Ewbank (35) está sem roupas! Ele até colocou um emoji para tapar o bumbum do neném.

“Rolê no fut com ele…”, escreveu na legenda do post. Além disso, Bruno acrescentou as hashtags “mogli” e “Baby Z”.

Veja os cliques de Bruno Gagliasso e Zyan em um campo de areia: