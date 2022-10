Cacau Protásio se derrete ao comemorar mesversário do neto: "Muito feliz com você na minha vida"

A atriz Cacau Protásio compartilhou uma foto ao lado do neto, José, e se derreteu ao comemorar o sétimo mês do menino

Alerta fofura! Cacau Protásio(47) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O neto da artista, José, completou sete meses de vida, e ela fez questão homenagear o pequeno.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado do menino, e mostrou que é uma verdadeira vovó coruja ao se derreter por ele.

"Eu sou muito feliz com você na minha vida, José! Obrigada Deus por tudo, esse é o sorriso mais lindo, mais amoroso, mais sincero do mundo. Eu sou a vó mais babona da face da terra. Esse é meu periquitinho hoje ele completa 7 meses. Amor de vó", começou a artista.

Cacau completou a publicação agradecendo a comadre e a mãe de José, Yamilla Santos. "Obrigada minha cumadi @anapaulamyla por me permitir ser vó do nosso neto, obrigada por essa guarda compartilhada de anos em nossas vidas, obrigada por confiar em mim ser madrinha e mãe da nossa Yaya, a nossa promessa veio antes de uma de nós engravidar, quem tivesse filho primeiro daria pra Batizar, e eu tive a sorte grande, eu falo @yamilla não saiu de mim mais é minha filha, meu amo. Eu amo vocês!", completou a declaração.

Confira a foto de Cacau Protásio com José:

Banho com o neto

Recentemente, Cacau encantou os seguidores ao dividir um momento fofo com o neto, José. No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece dando banho no neto e se derreteu. "Meu peixinho de vó! Vem que vovó cuida… Meu amor!", escreveu a artista na legenda da publicação. "Tomando banho, gente. Aí meu Deus, que delícia! Tomando banho com vovó", diz a artista na gravação.

