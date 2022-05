Bruno Gagliasso se derrete ao exibir Zyan brincando em galinheiro: ''Será que meu filho mais novo ama os animais?''

Bruno Gagliasso deixou seus fãs encantados ao publicar um vídeo do filho, Zyan, brincando em galinheiro

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 17h17

Nesta quinta-feira, 5, Bruno Gagliasso (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que flagrou do filho, Zyan (1), brincando com galinhas e pintinhos em um galinheiro.

O ator publicou um vídeo onde o pequeno aparece entrando na aérea dos animais, mexendo e fazendo carinho nos pintinhos, enquanto mostrava toda sua alegria.

No clipe ainda é possivel ver Bruno e Giovanna Ewbank (35), pais do menino, desesperados, falando para ele se acalmar com tanta animação.

Na legenda, o papai babão escreveu: "Será que meu filho mais novo ama os animais?"

Rapdiamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que amor!", disse um. "Coisa mais fofa do mundo! Já assisti mil vezes", escreveu outro. "Que lindo!", falou um terceiro.

Confira o vídeo fofo de Zyan, filho de Bruno Gagliasso, brincando em um galinheiro: