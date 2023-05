Bruna Biancardi se irrita com crítica sobre gestação: ‘Só não acompanhar’

Grávida de Neymar Jr., influenciadora Bruna Biancardi fica revoltada ao ser criticada e acusada de biscoitar em cima de gestação

Nesta terça-feira, 9, a influenciadora digital Bruna Biancardi (29) resolveu usar suas redes sociais para desabafar sobre as críticas que vem recebendo durante sua gestação de seu primeiro filho com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira, Neymar Jr. (31). A modelo mostrou bastante irritação ao ser acusada de usar a gravidez para chamar atenção.

“Entenda o caso: Bruna Biancardi é a única blogueira que não pode falar sobre sua própria gravidez, pois é biscoito”, começou uma fã da influenciadora digital, que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram alguns tweets feitos por um usuário defendendo a modelo.

“‘Ah, mas ela só posta caixinha de perguntas’. O Instagram é dela. E o que mais tem é blogueira criando conteúdo assim. 'Ah, mas ela disse que não ia expor tanto'. O pouco que ela expõe só respondendo pergunta vocês tacam hate? E outra, a gravideza é dela, vai nascer dela, ela que sabe quando e quanto ela quer expor e a hora”, finalizou a internauta.

“Duda, não te conheço, mas já te considero (risos). E quem não gosta, é só não acompanhar. Simples assim”, escreveu Bruna, deixando um recadinho para a internauta, lhe agradecendo pela defesa, concordando com o que foi dito por ela.

bom dia gente, acordei com a bruna me notando 🫶 tive que falar o óbvio mami pic.twitter.com/bl0EkvExMQ — duda (@dudaacoments) May 9, 2023

Bruna Biancardi revela detalhes de relacionamento com jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr.

