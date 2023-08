Bruna Biancardi prepara enxoval luxuoso para filha em Paris: "Tão ansiosa"

Mavie vem aí! Bruna Biancardi exibe todos os detalhes do enxoval chiquérrimo da primeira filha com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi impressionou seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao compartilhar um momento muito especial da maternidade! É que ela já está preparando todos os detalhes para a chegada da primeira filha com Neymar Jr. A pequena Mavie acaba de ganhar um enxoval luxuoso direto de Paris, na França.

Em seu stories do Instagram, Bruna dividiu detalhes da extensa lista de itens necessários para receber a bebê, que não teve a previsão de nascimento divulgada: "Bom dia, gente! Hoje vim fazer uma coisa que eu queria tanto, estava tão ansiosa, que é começar a comprar as coisinhas da Mavie”, iniciou.

A morena contou que está contando com a consultoria de uma amiga, Carol Cabrino, que tem três filhos com o jogador de futebol Marquinhos: “Quem iria me ajudar melhor nessa missão do que essa pessoa aqui?”, disse a influenciadora digital que apareceu ao lado da amiga em uma loja de itens infantis.

Na sequência, Bruna mostrou uma sacola repleta de roupinhas para bebê em uma loja europeia: “Estamos por aqui”, ela escreveu e completou: “Encontramos de tudo, carrinhos, banheira, roupinhas, coisas para amamentação, quartinho”, a mais nova mamãe do pedaço listou suas compras para a primogênita.

Para finalizar, a namorada de Neymar Jr mostrou detalhes de uma loja com itens para decoração do quarto da bebê, além de falar sobre a escolha das roupinhas: “Olha isso gente! Olha as coisinhas que eu comprei! Eu gosto de coisas mais neutras, tipo, sem ser tudo rosa, sabe? Achei tanta coisinha linda aqui, não dá!”, ela se derreteu pelas compras.

Bruna Biancardi prepara enxoval luxuoso para filha em Paris - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que enquanto a influenciadora aguarda a chegada de sua primeira filha com ansiedade, seu relacionamento com Neymar passou por momentos turbulentos depois que o Craque da Seleção Brasileira admitiu uma traição publicamente em suas redes sociais durante a gestação de Bruna. Desde então, ela mantém a discrição sobre o namoro.

Bruna Biancardi se prepara para chegada da filha:

Na última sexta-feira, 11, Bruna encantou seus seguidores ao publicar um vídeo em seu Instagram. No registro, ela mostra apenas a sua silhueta, dando ênfase na sua barriga de grávida, à espera da primeira filha com Neymar Jr. A influenciadora passou a mão por seu ventre, mostrando-se conectada com a filha; confira o vídeo!