Bruna Biancardi curte passeio no shopping com Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie esbanja fofura ao ser flagrada com a mãe em passeio no shopping

A influenciadora digital Bruna Biancardi aproveitou a tarde deste sábado, 20, para curtir um passeio com sua filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr. As duas apareceram rodeadas por amigos em flagras dos paparazzi.

Elas esbanjaram simpatia durante o passeio em um shopping na zona sul de São Paulo. Mavie estava com um look todo rosa e com direito a laço na cabeça. Por sua vez, Bruna apostou em um look preto básico.

Bruna e Mavie vivem na Grande São Paulo, enquanto Neymar se divide entre o Brasil e a Arábia Saudita, que é onde joga atualmente.

Neymar Jr parabeniza a ex-namorada

Nesta segunda-feira, 15, Bruna Biancardi celebrou a chegada de seus 30 anos e ganhou uma declaração muito especial de seu ex-namorado e pai de sua filha, Neymar Jr. Apesar de estarem separados há seis meses, o jogador levantou suspeitas de uma possível reconciliação ao homenagear publicamente a influenciadora digital.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Neymar publicou um clique em que sua ex-namorada, Bruna, aparece segurando a filha, Mavie, de apenas seis meses, nos braços. Mesmo já estando separados na época do registro, a influenciadora participou de um evento familiar ao lado do jogador e levou a filha para comemorar o Natal com ele.

Na legenda, o craque da Seleção Brasileira surpreendeu ao encher a ex de elogios: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns linda”, ele se derreteu pela mãe de sua filha, sem confirmar se eles reataram o relacionamento amoroso ou se mantêm apenas uma amizade.