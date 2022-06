Breno Simões mostra quartinho de seu filho com Paula Amorim

Ex-BBB Breno Simões fez vídeos exibindo o quartinho de Theo e encantou com detalhes

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 10h48

O casal de ex-BBBs, Breno Simões e Paula Amorim, já preparou o quartinho de seu primeiro filho, Theo!

Em sua rede social, o papai mostrou ser coruja ao compartilhar uma série de vídeos mostrando detalhes do cantinho do herdeiro.

Em tons de branco e azul, o cômodo foi decorado com móveis para bebê, com berço, trocador e cadeira de amamentação. Além de luzes que o próprio Breno pendurou no local.

"Cada dia mais perto...", escreveu ele ao exibir detalhes do quarto e falar que Paula Amorim já está de 37 semanas de gestação.

O casal de ex-BBBs está junto desde o fim do BBB 18. Eles estão à espera e Theo, seu primeiro filho. Recentemente, Paula Amorim recordou o dia em que foi pedida em casamento pelo amado.

Breno Simões mostra o quartinho do filho Theo; veja as fotos: