Bráulio Bessa se emociona ao dar o primeiro banho na filha: “Perdido de amor”

Poeta Bráulio Bessa não conteve as lágrimas no primeiro banho da filha Nalu, fruto do relacionamento com Camila Mendes

Bráulio Bessa (38) e sua esposa, Camila Mendes deram boas-vindas à primogênita Nalu há apenas uma semana, mas a menina já está deixando os papais emocionados com suas pequenas conquistas. Nesta quinta-feira, 13, o poeta mostrou que não conteve as lágrimas e se emocionou ao dar o primeiro banho na recém-nascida.

No vídeo, publicado nas redes sociais do poeta, Bráulio entra no chuveiro com a pequena embrulhada em um tecido em seu colo. Emocionado com a cena, ele caiu no choro enquanto Camila narrava: "O melhor colo do mundo é o colo do papai, papai tá chorando, mamãe tá chorando, ai meu Deus, é tudo tão incrível”, a assistente social se derrete.

“Obrigado, meu amor, obrigado por ter vindo", Bráulio disse para a filha, enquanto deixava as lágrimas rolarem. Na legenda, o poeta se declarou mais uma vez e abriu o coração sobre o momento tão especial: "Foi perdido de amor que me achei nesse mundo”, ele se derreteu, provando que nunca faltarão palavras de carinho para a pequena.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores de Bráulio e Camila: "No mundo tão virtual é muito bom se deparar com gente de verdade. Obrigado por compartilhar isso”, elogiou um fã. “Que lindo! Que grande amor do mundo poderia ser maior?”, comentou o ator Carmo Dalla Vecchia (51). “Que amor”, se derreteu outra admiradora.

Bráulio Bessa apresenta a filha recém-nascida:

Nalu, a primeira filha de Bráulio Bessa e Camila Mendes, veio ao mundo na última quinta-feira, 13. Pelo Instagram, o poeta apresentou a menina com alguns registros logo após o parto. Na legenda, ele se derreteu: "Nalu nasceu e nós renascemos. Renascemos homem, mulher, pai, mãe, renascemos gente, renascemos família", afirmou Bráulio, que recebeu centenas de parabenizações nos comentários.