Bianca Rinaldi relembra momento especial com as filhas gêmeas após 19 dias na UTI Neonatal

A atriz Bianca Rinaldi publicou uma foto do dia em que as filhas gêmeas deixaram a maternidade

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 16h33

Bianca Rinaldi (47) usou as redes sociais para relembrar um momento marcante.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma foto do dia em que as filhas gêmeas, Sofia e Beatriz, que atualmente estão com 12 anos, deixavam a UTI após 19 anos de internação. As meninas são fruto do relacionamento da artista com Eduardo Menga.

"Momento Mãe Doação Plena. Esse foi o primeiro momento que o meu instinto materno falou fora da UTI Neonatal. Essa foto foi no dia da saída da maternidade, antes de ir definitivamente para casa depois de 19 dias na UTI Neonatal", contou Bianca.

Em seguida, a atriz contou como foi ficar sozinha com as meninas naquele momento. "Elas tiveram que tomar 2 vacinas na perninha, que dó. Elas choraram tando que a única reação que eu tive além de ficar acalmando as duas no meu colo foi dar o peito pra elas."

"Nem sei como eu consegui colocar as 2 sozinhas no meu peito, não é fácil fazer sozinha, geralmente quando coloca a segunda a primeira acaba saindo do peito. Mas nesse momento eu consegui. E elas foram se acalmando, mamando até que dormiram. E graças ao papai @edumenga temos esse registro que eu acho de puro amor e entrega", completou ela.

Confira o clique antigo de Bianca: