Bianca Andrade se declara para o filho Cris em momento difícil: “Meu pequeno”

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou em suas redes sociais uma declaração para seu filho Cris

Nesta quinta-feira, 31, Bianca Andrade encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma declaração e uma série de fotos com seu filho Cris. A influenciadora compartilhou diversas imagens com o filho.

Além de uma selfie com o menino, fruto do antigo relacionamento de Bianca com o youtuber Fred, a empresária ainda surgiu de pijama desenhando ao lado do filho em sua mansão em São Paulo. A ex-BBB ainda publicou um vídeo antigo do filho na cama brincando com a gatinha da família.

Bianca também compartilhou uma foto dando as mãos com o filho, e uma foto muito fofa do menino com uma touca do personagem Piu-Piu e com uma pantufa do personagem Sully do filme “Monstros S.A.”.

A participante do BBB 20 ainda apareceu com o filho depois dele tomar banho, em que ele falava: “Neném bonzinho”. A dupla ainda surgiu brincando, e posando para fotos no quintal de casa. Bianca também compartilhou uma foto em preto e branco de mãe e filho, que está em um dos porta-retratos da casa.

“Num mês tão difícil como foi está sendo agosto, ele foi a minha alegria. Te amo mais que tudo, meu pequeno”, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. O momento difícil a que Bianca se refere foi o desaparecimento de sua gata Lua.

Nos comentários, uma fã perguntou sobre o paradeiro da gatinha: “Ainda sem notícias da Lua? Alguém sabe me dizer?”. E a empresária atualizou os fãs: “Estamos nas buscas. Ela vai aparecer”.

Os seguidores de Bianca adoraram as fotos de mãe e filho e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Ele veio para preencher, seu amor maior”, escreveu uma seguidora sobre Cris. “Lindos! Eu amo muito”, declarou uma fã. E a cantora Lexa escreveu: “Amo vocês”.

“Neném bonzinho e que aquece o coração. Cris você é tão amado”, elogiou uma admiradora. Outra fã ainda escreveu: “Lindezas da minha vida”. “Que fotos lindas”, ainda comentou uma seguidora reagindo à postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Procurando!

No dia 13 de agosto, Bianca Andrade foi às suas redes sociais anunciar que a sua gatinha Lua havia desparecido no condomínio luxuoso de São Paulo onde mora a influenciadora. Além de publicar uma foto com informações da região onde Lua desapareceu e um telefone para contato caso encontrem o pet, Bianca ainda compartilhou diversas fotos da gata com ela e sua família.

“Meu coração está destruído porque a Lua é minha grande companheira de vida, minha gata amada e eu nem acredito que ela não está aqui do meu lado agora, mas eu tenho fé e sei que vou encontrá-la”, afirmou.