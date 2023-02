Bianca Andrade leva seu filho Cris para se vacinar e compartilha momentos fofos com o pequeno

A influenciadora Bianca Andrade encheu suas redes sociais de fofura ao compartilhar que iria levar seu filho Cris para se vacinar

Nesta terça-feira, 14, Bianca Andrade encheu a web de fofura ao compartilhar alguns momentos ao lado do seu filho Cris em seu Instagram.

A influenciadora surgiu com o primogênito brincando em um hospital onde Cris tomaria a vacina contra a Covid-19. “Enquanto a gente espera a vez do neném tomar a vacina contra a Covid-19. Vacinem seus bebês”, escreveu Bianca na legenda do vídeo.

Um tempo depois, a ex-BBB surgiu já em sua casa, com o fruto de seu relacionamento com Fred, dormindo em seu colo: “Neném está dengosinho por conta da vacina, mas nada demais. Não deixe de vacinar seu bebê”.

Na selfie com o filho no colo, foi possível ver que a empresária e mãe coruja deixa duas fotos 3x4 de Cris na capinha transparente de seu celular.

Reprodução: Instagram

Perrengue!

Neste último domingo, 12, Bianca relatou em suas redes sociais que passou por um susto enquanto estava na estrada.

A participante do BBB 20 comentou que ficou presa em um engarrafamento na Dutra, por conta de um deslizamento de terra que ocorreu no local.