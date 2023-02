Que situação! Bianca Andrade relata perrengue após ficar presa em deslizamento: "Mão de Deus!"

Bianca Andrade passa perrengue ao ficar presa em deslizamento na estrada; veja

Que perigo! Na madrugada da última sexta-feira, 10, Bianca Andrade (28) revelou que passou um verdadeiro perrengue ao ficar presa em um engarrafamento devido a um deslizamento de terra que ocorreu na Dutra.

Traumatizada, a ex-mulher de Fred do BBB 23, contou através dos stories em seu Instagram que precisou voltar para São Paulo às pressas após o incidente.

"O carro parou, não andava mais. As pessoas começaram a sair do carro, e quando isso acontece, meu bem, entrega a mão de Deus. Não tinha sinal, não tinha o que fazer. Conseguimos nos informar, estava todo mundo no mesmo posto, e eu com um bebê no carro", relatou a influenciadora.

Luxo!

Ainda na última semana, Bianca Andrade, compartilhou com os seguidores registros do brinquedo luxuoso que presenteou o filho, Chris, de um ano de idade.

Nos cliques feitos pela artista, o menino roubou a cena ao surgir brincando na cozinha planejada. Nas imagens, é possível ver o brinquedo equipado com réplicas de microondas, batedeira, liquidificador, máquina de café expresso e até uma air fryer.