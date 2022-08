Bianca Andrade encanta ao mostrar o filho falando 'mamãe': "Eu vou morrer do coração"

A influenciadora digital Bianca Andrade se derreteu ao postar o vídeo em que o filho, Cris, fala 'mamãe' ao ver sua foto

Alerta fofura! Na tarde desta terça-feira, 23, Bianca Andrade(27) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um vídeo do filho, Cris (1), fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33), falando 'mamãe'.

Na gravação, o pequeno aparece no chão brincando com uma bola de basquete, e a influenciadora digital mostra para ele uma foto sua e questiona: "Quem é essa daqui?", diz ela. O menino sorridente responde: "Mamãe".

Ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram, Bianca se derreteu pelo momento. "Ah não gente. Eu vou morrer do coração", escreveu ela na legenda da publicação, deixando os fãs bobos com o momento fofo. "Meu Deus, ele falou tão certinho", disse uma seguidora. "Ah não dá. Que amor", falou outra. "Lindo demais. Eu não estava preparada", comentou uma fã.

Recentemente, Bianca mostrou para os fãs um vídeo de Cris dizendo sua primeira palavra, no entanto, não foi bem o que a mamãe esperava. No registro, Cris aparece no colo de um amigo de Bianca, que brincava com ele apontado para as roupas do closet da influenciadora digital e chamando os looks de "brega", repetidamente.

Foi então que o pequeno deixou a empresário e seu amigo de queixo caído ao repetir a palavra. Após ouvir a primeira palavra do herdeiro, Bianca riu da situação. "Ah não! Não, não, não! A primeira palavra do meu filho foi brega. Ah, meu filho, que lindo!", disse ela.

Confira o vídeo do filho de Bianca Andrade dizendo 'mamãe':

