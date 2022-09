Bianca Andrade compartilha momento fofo e divertido com o filho Cris

A influenciadora Bianca Andrade apareceu se divertindo em momento fofo com seu filho Cris na piscina

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 17h48

Nesta quinta-feira, 1, Bianca Andrade compartilhou em seu Instagram alguns vídeos de um momento fofo e divertido ao lado do seu filho Cris.

A mãe apareceu em uma casa de veraneio em São Paulo em uma linda piscina brincando com o filho, fruto do relacionamento com o ex-namorado Fred.

Bianca vestia um estiloso biquíni amarelo de tricô com um boné preto para completar seu look. E o pequeno usava uma camiseta rosa.

“Amor da nossa vida”, escreveu a empresária na legenda de uma foto de Cris sorridente na piscina da casa.

Reprodução: Instagram

Festão!

Na noite da última quarta-feira, 31, Bianca compartilhou o look escolhido para curtir sua festa de 18 milhões de seguidores.

A influenciadora apostou uma peça azul-bebê ousada para comparecer ao evento exclusivo para algumas de suas 18 milhões de seguidoras no Instagram.