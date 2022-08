Biah Rodrigues recorda cliques amamentando os filhos e fala sobre os benefícios do leite materno

A influenciadora digital Biah Rodrigues ressaltou a importância do leite materno ao mostrar fotos amamentando os filhos, Théo e Fernanda

Biah Rodrigues (25) usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em que aparece amamentando os filhos, Théo (2) e Fernanda (8 meses), fruto de seu relacionamento com o cantor Sorocaba (41).

A influenciadora digital aproveitou a publicação para falar sobre o Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno, e contou que o filho mais velho parou de mamar no peito após o nascimento da irmã, sendo que o desmame aconteceu de forma natural.

"Na primeira Foto, Theo com 30 dias e na outra com 6 meses, de puro leite materno exclusivo, logo após começou a IA [introdução alimentar], e mesmo assim seguiu no tete quando eu estava quase ganhando a Nanda…. E sim! Gravidinhas com uma gestação saudável, podem seguir amamentando! Theozinho teve um desmame natural, após o nascimento da irmã…", contou.

Em seguida, Biah revelou que muitas pessoas perguntam até quando ela vai amamentar a caçula. "E a Nanda segue firme e forte no tete, e a pergunta que mais recebo, nossa até quando vai amamentar essa menina desse tamanho já? E a resposta é: Até quando ela quiser", afirmou.

A mulher de Sorocaba completou a publicação ressaltando a importância do leite materno. "Leite materno e o alimento número 1 do mundo! É perfeito e adequado para a nutrição e as necessidades imunológicas de uma criança e ajuda a prevenir infecções. Sem contar o vínculo, olho no olho, e a mãozinha? Você mamãe, amamente até quando quiser e puder, afinal o filho e seu!", ponderou.

Ela também deixou um recado para as mamãe que não conseguiram amamentar seus filhos. "E você mamãe que não conseguiu amamentar por algum motivo, está tudo bem! Se puder, seja rede de apoio de quem precisa #agostodourado #aleitamentomaterno #amamentação #amarmentar", completou.

Confira a publicação de Biah Rodrigues sobre amamentação:

