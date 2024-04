Biah Rodrigues impressiona ao mostrar o tamanho da barriga de grávida

Esperando o nascimento de gêmeos, Biah Rodrigues, que é esposa de Sorocaba, mostra o quanto sua barriga de grávida já cresceu

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do sertanejo Sorocaba, surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga da gravidez de gêmeos. Ela espera o nascimento de um menino e uma menina e ficou impressionada ao ver o quanto os bebês já cresceram.

Na frente do espelho, a morena apareceu só de top e shorts enquanto fazia carinho no barrigão. "Olha o meu tamanho. Gente, parece que eu vou explodir, sério. Olha isso, chega a brilhar e nem tem óleo, tá? É a pele mesmo. É porque está esticando muito. Olha que delícia de barrigão, eu estava com saudade de um barrigão assim", disse ela.

Biah contou que já está no meio da gestação. "Tenho certeza que vai ficar maior ainda. Não está nem no final ainda e já está desse tamanho. Vocês se preparam para me ver assim, bem grandona. Significa que eles estão crescendo, então maravilha", declarou.

O anúncio da gravidez de gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, vão ser pais mais uma vez! Os dois anunciaram que vão ter filhos gêmeos! Em janeiro de 2024, eles compartilharam um vídeo emocionante dos filhos mais velhos, Theo e Fernanda, anunciando que a família aumentou.

Os pequenos contaram que a mãe está grávida de gêmeos e mostraram as fotos do ultrassom, que revela os dois fetos no útero da influencer. “Dois bebês!”, anunciaram as crianças.

Na legenda, Biah e Sorocaba comemoraram que a família vai ser de seis integrantes e compartilharam um trecho bíblico. "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬. AGORA SOMOS 6. Obrigada Jesus", anunciaram.