Bia Feres mostra a filha fantasiada de paquita ao completar cinco meses

Bia Feres, ex-atleta do nado sincronizado, encantou os seguidores ao mostrar a filha fantasiado para festejar seu mesversário

Nesta quinta-feira, 8, Bia Feres, ex-atleta do nado sincronizado, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Serena, fruto de seu casamento com Maurício Netto, que completou mais um mês de vida.

Para comemorar o quinto mês da menina, a irmã gêmea de Branca Feres fantasiou a herdeira de paquita, com o tradicional uniforme vermelho e branco e o chapéu. A mamãe coruja também mostrou a herdeira deitada ao lado de algumas flores em formato do número cinco.

"'É tão Bom! Bom, bom, bom…'. 5 meses da nossa Paquita Serena! Deixe um coração pra essa princesa!", se derreteu a ex-atleta, que citou um trecho da música Fada Madrinha na legenda da publicação.

Vale dizer que Bia é casada há cinco anos com Maurício. Além de Serena, os dois também são pais de Isaac, que está com 1 ano e 11 meses.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

Branca Feres celebra oito meses da filha

Irmã de Bia, Branca Feres explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário de sua filha, Nicole, fruto de seu casamento com Gustavo Frota. A menina completou oito meses de vida, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data com uma festa com um tema um tanto quanto curioso.

Em seu perfil no Instagram, a ex-atleta do nado sincronizado mostrou a festa intimista de Nicole, inspirada no Starbucks. Para a festa, a bebê surgiu usando uma camiseta preta, com a logo da empresa de café estampada, além de uma tiara de laço verde. "Amo mais que café. Nini fez 8 meses, vocês têm noção? O tempo voa demais. Te amamos godocleida", se derreteu ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!