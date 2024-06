Bárbara Evans mostra foto do filho na UTI e revela previsão de alta

Bárbara Evans compartilhou uma foto de seu filho Antônio, que está internado. Segundo ela, se tudo correr bem, ele deve receber alta da UTI em breve

A influenciadora digital Bárbara Evans usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma foto de seu filho Antônio, de 6 meses, que foi diagnosticado com bronquiolite e está no hospital há cerca de uma semana. Nesta terça-feira, 11, ela relatou que o pequeno está se recuperando e deve ter alta da UTI em breve.

"Antônio está ótimo. Graças a Deus. Mas tudo sem pressa como eu falei para vocês. É tudo no tempo dele. Ele está com aquela máscara e já tirou o cateter. Deve tirar esse negócio agora a tarde e vai ficar na UTI por mais 24 horas para observar como ele vai respirar sem nada. Se vai ter desconforto ou se a saturação vai cair, como que vai ficar os batimentos cardíacos. E, se ficar tudo bem, em 24 horas a gente vai para o quarto", atualizou.

Veja a foto do pequeno:

Filho de Bárbara Evans (Reprodução/Instagram)

Bárbara Evans celebra recuperação do filho

Mais cedo, a influenciadora informou que Antônio não está mais sedado. Ela relatou que o bebê não precisa mais de sonda para se alimentar e em breve deve sair da respiração mecânica. "No começo do dia, já tiraram o pouco de sedativo que ele estava, porque ele precisava voltar a mamar e com sedativo não dá para mamar. No começo foi bem difícil, porque ele ficou bem agitado, mas ele mamou e deu tudo certo. A gente conseguiu tirar a sonda. Ele está sem sonda, mamando normal, e sem nenhum tipo de sedação", contou a herdeira de Monique Evans.

"Voltou a sorrir. já está bem mais ativo, está uma criança coradinha, está brincando, não quer mais ficar deitado, só quer saber de colo. Hoje, ele deu um show na gente, pedi até para colocar roupinha na UTI porque lá é muito frio, e ele não fica coberto de jeito nenhum, ele grita. Assim é que bom, está mostrando que ele está voltando ao normal dele", relatou.