Bárbara Evans exibe barrigão de grávida ao completar 29 semanas: "Deslumbrante"

A modelo Bárbara Evans postou uma nova foto exibindo o barrigão de grávida de sua segunda gestação

Bárbara Evans impressionou os seguidores das redes sociais ao dividir uma nova foto exibindo seu barrigão de grávida. A modelo, que está à espera dos gêmeos Álvaro e Antônio, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, completou 29 semanas de gestação nesta sexta-feira, 20.

No clique publicado no feed do Instagram, a loira aparece deslumbrante, com um look que a deixa seminua. Já na legenda, ela falou sobre como está sendo a gestação. "Uma semana de cada vez. Hoje completamos 29 semanas! Alguns sustos, mas estamos ótimos graças a Deus. Vamos mantendo a calma, e a fé. Já deu tudo certo!! E bora para a próxima semana", escreveu ela, sem dar mais detalhes.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Perfeita", disse Romana Novais. "Bela demais", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Deslumbrante", comentou uma fã. "Linda. Que Deus te abençoe. Ele está cuidando de tudo", afirmou uma admiradora.

No começo do mês, Bárbara dividiu algumas fotos do ensaio fotográfico que realizou ao lado do marido, Gustavo Theodoro. Nos cliques feitos pela fotógrafa Mari Righez, a modelo aparece usando um vestido justo preto, com um recorte na lateral, que deixa o barrigão de grávida em destaque. Já o marido da loira está usando um terno preto e uma camiseta branca.

Vale lembrar que Bárbara e Gustavo já são pais de Ayla, que está com 1 ano.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Quarto dos filhos

Recentemente, a modelo e influenciadora digital Bárbara Evans mostrou que o quarto dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro, frutos do casamento com Gustavo Theodoro, já está pronto. Após entrar no sétimo mês da gestação, ela contou que a reforma no quarto dos meninos foi finalizada com a decoração.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou que os bebês vão dormir no mesmo quarto na nova mansão da família. O ambiente foi decorado em tons de verde e azul, com direito a painel de madeira estiloso atrás dos berços de madeira e também papel de parede xadrez. Veja as fotos!