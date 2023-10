Bárbara Evans surge deslumbrante em ensaio fotográfico com o marido

Bárbara Evans mostrou as fotos do ensaio fotográfico que realizou com o marido, Gustavo Theodoro, e se declarou

Bárbara Evans usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para dividir algumas fotos do ensaio fotográfico que realizou ao lado do marido, Gustavo Theodoro. Os pais de Ayla, de 1 aninho, estão à espera dos gêmeos, Álvaro e Antônio.

Nos cliques feitos pela fotógrafa Mari Righez, a modelo aparece usando um vestido justo preto, com um recorte na lateral, que deixa o barrigão de grávida em destaque. Já o marido da loira está usando um terno preto e uma camiseta branca.

Ao compartilhar as imagens, Bárbara se declarou para o amado, e celebrou a família linda que eles construíram juntos. "Meu amor, meu amigo, meu companheiro, meu confidente, meu marido. Deus preparou tudo perfeitinho para nos encontrarmos, e assim construirmos a nossa família. Só tenho que agradecer por esse SONHO. Te amo muito, obrigada por sempre estar ao nosso lado", declarou.

Ela completou a postagem contando que Ayla não participou das fotos porque estava dormindo. "Na foto, Álvaro e Antônio no forninho. Ayla estava dormindo", finalizou a publicação.

Na última semana, a filha de Monique Evans encantou os fãs ao mostrar seu ensaio de gestante. Para as fotos, ela aparece deslumbrante, usando um top diferentão. "Eu estou apaixonada por essa sequência de fotos. Vermelho é a minha cor favorita", disse na ocasião.

Confira as fotos do ensaio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans dá detalhes sobre a gestação dos gêmeos

Recentemente, Bárbara Evans fez questão de postar novas fotos exibindo o barrigão de grávida ao completar mais uma semana de gestação. Ao compartilhar no feed do Instagram as fotos tiradas em frente ao espelho, a modelo contou que os bebês estão se mexendo bastante. Além disso, ela revelou que mesmo se sentindo disposta e animada, tem sentindo algumas dores.

"Eu estou parecendo uma máquina de lavar, sério… eles mexem tanto, que eu não sei explicar. Estou me sentindo bem, animada e disposta. Lógico, algumas dores sempre aparecem né?! Dor na lombar, dor no osso da perereca e agora começou uma atrás do glúteo bem embaixo. Mas vamos enfrentando tudo com tranquilidade e muita alegria", detalhou.