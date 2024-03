Bárbara Evans divide vídeo encantador com a filha: "Nunca vou esquecer"

A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo com a filha mais velha, Ayla

Bárbara Evans explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 3, ao compartilhar um vídeo encantador que fez com a filha, Ayla, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a menina diz que ama a mamãe, deixando a modelo feliz e emocionada com a declaração espontânea da herdeira. "Nunca vou esquecer desse momento, sorte que estava filmando. Assim posso rever e me emocionar sempre que eu quiser. Obrigada Deus por ter me presenteado com uma princesa tão especial", escreveu ela ao dividir o momento com os fãs.

A postagem encantou os internautas. "Que fofura", disse uma seguidora. "Amor purinho", falou outra. "Simplesmente lindo e emocionante. Que Deus continue abençoando vocês", escreveu uma fã. "Não aguento. Lindezas", comentou mais uma.

Além de Ayla, Bárbara e Gustavo também são pais dos gêmeos Álvaro e Antônio. Os meninos completaram três meses de vida no dia 27 de fevereiro, e ganharam uma homenagem especial da mamãe na web.

Bárbara Evans revela susto que viveu por susto com filho

Os gêmeos de Bárbara Evans, Álvaro e Antônio, estão completaram 3 meses, na última terça-feira, 27, mas um deles precisou ser levado ao hospital após chorar muito pela manhã. A influenciadora voltou a atualizar o estado de saúde de Álvaro e disse que o filho está com otite, uma infecção no ouvido.

"Boa tarde, estou falando baixinho porque o Álvaro está dormindo aqui atrás. Estamos indo ao hospital levar ele porque essa noite foi até boa, mas de manhã foi muito choro. Peguei ele no colo e senti que ele não estava bem... Liguei para o Gustavo e pedi para ele levar a gente para o hospital, então se eu ficar sumidinha, é por causa disso", explicou.

Mais tarde, a influencer voltou a falar sobre a saúde de Álvaro. "Já saímos do hospital, tudo certo. Fizemos exame de sangue, de urina e esperamos ficar pronto para descartar algo sério. Graças a Deus, os exames estavam ótimos, então descartamos coisas mais sérias", detalhou. Mais tarde, a loira contou o diagnóstico do pequeno. "É otite. Ele já está sendo medicado [...]", contou.