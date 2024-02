Bárbara Evans revela susto que viveu por susto com filho de 3 meses no hospital

Álvaro, um dos gêmeos de Bárbara Evans, precisou ser levado ao hospital após chorar muito pela manhã. A influenciadora deu detalhes do diagnóstico

Os gêmeos de Bárbara Evans, Álvaro e Antônio, estão completando 3 meses, nesta terça-feira, 27, mas um deles precisou ser levado ao hospital após chorar muito pela manhã. A influenciadora voltou a atualizar o estado de saúde de Álvaro e disse que o filho está com otite, uma infecção no ouvido.

"Boa tarde, estou falando baixinho porque o Álvaro está dormindo aqui atrás. Estamos indo ao hospital levar ele porque essa noite foi até boa, mas de manhã foi muito choro", começou a ex- Fazendeira.

"Peguei ele no colo e senti que ele não estava bem... Liguei para o Gustavo e pedi para ele levar a gente para o hospital, então se eu ficar sumidinha, é por causa disso", explicou. Mais tarde, a influencer voltou a falar sobre a saúde de Álvaro. "Já saímos do hospital, tudo certo. Fizemos exame de sangue, de urina e esperamos ficar pronto para descartar algo sério. Graças a Deus, os exames estavam ótimos, então descartamos coisas mais sérias", detalhou.

Então, a loira contou o diagnóstico do pequeno. "É otite. Ele já está sendo medicado desde sábado, então hoje completa as 72 horas, quando começa a fazer efeito, é o pico do antibiótico. Só cuidar desse ouvidinho dele. Graças a Deus estamos ótimos e voltando para casa". Por fim, ela comentou sobre os exames que o filho fez. "Que dó tirar sangue de criança, fazer exame de urina por sonda. Nossa Senhora, só Deus sabe o coração da mãe", desabafou.

A modelo é mãe de Ayla, de um ano, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, todos frutos do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Bárbara Evans celebra o terceiro mês dos filhos gêmeos

Para comemorar a data especial, a mamãe coruja publicou no feed do Instagram um vídeo em que aparece conversando com os caçulas. Os pequenos, aliás, aparecem na gravação usando o mesmo look: uma camiseta branca e uma bermuda azul.

Na legenda da publicação, Bárbara, que também é mãe de Ayala, que fará dois anos em abril, celebrou mais um mês de vida de Álvaro e Antônio e falou sobre a maternidade. "3 meses dos meus príncipes!! Vou falar uma coisa para vocês, mãe tem que ter muito mais que um coração. Não imaginava que eu era tão forte, até ser MÃE. E cada dia que passa a minha força aumenta. Estou preparada para criar vocês com todas as forças desse mundo. Parabéns, meus filhos", disse ela.