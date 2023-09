Bárbara Evans dá detalhes sobre a gestação dos gêmeos: "Enfrentando tudo com tranquilidade"

Grávida de gêmeos, a modelo Bárbara Evans exibiu o barrigão e deu detalhes sobre como está se sentindo

Bárbara Evans completou 24 semanas de gestação neste sábado, 16, e fez questão de postar novas fotos exibindo o barrigão de grávida. A mãe de Ayla, de 1 ano, esta à espera dos gêmeos Álvaro e Antônio, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Ao compartilhar no feed do Instagram as fotos tiradas em frente ao espelho, a modelo contou que os bebês estão se mexendo bastante. Além disso, ela revelou que mesmo se sentindo disposta e animada, tem sentindo algumas dores.

"Olá 24 semanas, seja muito bem-vinda. Eu estou parecendo uma máquina de lavar, sério… eles mexem tanto, que eu não sei explicar. Estou me sentindo bem, animada e disposta. Lógico, algumas dores sempre aparecem né?! Dor na lombar, dor no osso da perereca e agora começou uma atrás do glúteo bem embaixo. Mas vamos enfrentando tudo com tranquilidade e muita alegria", detalhou a loira na legenda da publicação.

Essa não é a primeira vez que Bárbara fala sobre como está se sentindo com a gestação dos gêmeos. Recentemente, a modelo expôs para os seguidores algumas mudanças do seu corpo e revelou que já engordou 11 quilos. "O meu peso deu uma disparada, viu? Não quero assustar vocês, não, mas meu peso deu uma disparada. Mas eu estou achando que eu estou bem. Até agora já engordei 11kg, 21 semanas e 11kg, é isso", disse.

Confira a publicação:

Bárbara Evans curte dia na piscina com a filha

No começo do mês, Bárbara explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns momentos com a filha mais velha, Ayla. Aproveitando o dia ensolarado, ela decidiu se refrescar na piscina, e surgiu se divertindo com a herdeira, e encantou ao mostrar a herdeira usando um macacão estampado. Veja as fotos!