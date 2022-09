Atriz de 'Crepúsculo' dá à luz ao primeiro filho: ''E assim tudo mudou''

Aos 35 anos, atriz Ashley Greene, conhecida pelo seu papel em 'Crepúsculo', dá à luz ao primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 12h00

A atriz Ashley Greene (35) retornou as redes sociais para celebrar um momento especial! A artista deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o apresentador australiano Paul Khoury.

A artista, conhecida pelo seu papel de Alice Cullen em Crepúsculo (2008), usou sua conta no Instagram para anunciar o nascimento da menina Kingsley Rainn Khoury, que aconteceu na última sexta-feira, 16.

Ela aproveitou o momento para compartilhar um texto emocionante: “E assim tudo mudou. Em um único momento, você veio ao nosso mundo e todo o resto desapareceu. Nada mais importava", refletiu ela.

"O amor em que estamos envolvidos não pode ser explicado, apenas sentido da maneira mais profunda. Te amamos muito, menina. Bem-vinda ao nosso mundo”, postou ela no Instagram, explicando que o parto ocorreu ainda no final de semana.

Ashley Greene, conhecida pelo seu papel em 'Crepúsculo', dá à luz ao primeiro filho: