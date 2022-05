Kristen Stewart dispensa o sutiã em look no Festival de Cannes

Kristen Stewart aparece com decote profundo e sem nada por baixo ao participar de evento no Festival de Cannes

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 11h46

A atriz Kristen Stewart (32) atraiu todos os olhares ao marcar presença em um evento de lançamento do filme Crimes Of The Future durante o Festival de Cannes nesta terça-feira, 24. A musa caprichou na escolha do look e deu um toque de sensualidade ao modelito.

Kristen apareceu com macacão de tweed e dispensou o sutiã. Ela deixou o decote aberto e quase mostrou demais na hora das fotos. O look é da grife francesa Chanel e faz parte da coleção Chanel Resort 2023.

O novo filme traz Kristen Stewart no papel da investigadora Timlin. É o primeiro filme dela desde que foi indicada ao Oscar de 2021 pelo filme Spencer.

Confira o look de Kristen Stewart: