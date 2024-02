Arthur Aguiar impressiona ao exibir detalhes de recepção luxuosa na maternidade

Arthur Aguiar e Jhenny Santucci prepararam uma recepção luxuosa no hospital para comemorar a chegada do filho, Gabriel; veja vídeo

Arthur Aguiar impressionou seus seguidores nas redes sociais neste sábado, 17. O ator e cantor compartilhou detalhes da recepção luxuosa na maternidade que ele e a empresária Jhenny Santucci prepararam para o nascimento do filho, Gabriel. O casal mostrou que caprichou nos detalhes para a chegada do primeiro herdeiro juntos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Arthur compartilhou detalhes das lembrancinhas em tons azul e branco, estampadas com o nome do menino e um desenho de ursinhos. Brinquedos, caixinhas e outros brindes luxuosos foram personalizados para decorar o hospital e para presentear os familiares e amigos que foram conhecer o bebê.

No seu primeiro dia de vida, o pequeno foi visto usando uma roupinha azul, nos braços da mãe. A influenciadora digital surgiu produzida nas imagens após o parto com um robe branco, assim como o papai babão, que também optou por vestir branco. Já a irmãzinha de Gabriel, Sophia, apareceu vestida de rosa para conhecer o novo membro da família.

Na legenda da publicação, Arthur revelou detalhes momento especial na maternidade: “Esse foi o primeiro encontro da minha princesa Sophia Aguiar Cardi com o meu príncipe Gabriel”, ele celebrou a chegada do menino ao lado de sua primogênita, que é fruto do antigo relacionamento com a influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi.

“Não dá nem pra expressar em palavras a emoção que foi ver os dois juntos pela primeira vez, deu aquele nó na garganta. Obrigado Deus!! Mais alguém ficou emocionado com esse momento?”, escreveu o campeão do Big Brother Brasil, que recebeu muitos elogios e parabenizações de seus seguidores nos comentários pela chegada do menino, que foi anunciada na última segunda-feira, 12.

Arthur Aguiar elogia namorada como mãe:

Vale lembrar que Arthur Aguiar também separou um tempinho em meio a chegada do primeiro filho com Jhenny Santucci para conversar com exclusividade com a CARAS Brasil. Em entrevista, o ator e cantora elogia a namorada e revela mais detalhes sobre como foi o primeiro encontro da filha, Sophia com o caçula, Gabriel.

“São muitas noites sem dormir, muito mamar pra dar, mas é muito gostoso poder viver isso. A Jheny está se saindo super bem, graças a Deus a gente tem tido apoio de excelentes profissionais e de toda a nossa família, isso faz toda a diferença. Tenho certeza que ela vai ser uma mãe incrível pro Gabriel", disse Arthur, que exaltou a namorada e celebrou o encontro dos herdeiros.