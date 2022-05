Após o Carnaval, Bianca Andrade recria vídeo perfeito com Cris

Bianca Andrade faz nova versão de registro que fez para o Carnaval 2020

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 19h17

Não é de hoje que Bianca Andrade (27) é super fã do Carnaval.

Em 2019, a influenciadora digital havia gravado um vídeo belíssimo para mostrar o look que ia usar como musa do Camarote Arpoador.

E, neste ano, após sua estreia como musa da Grande Rio, ela decidiu recriar o registro e publicá-lo em seu Instagram.

Além de usar um vestido igual ao da filmagem original, a empresária fez mais ou menos as mesmas poses. Porém, agora, havia uma diferença fundamental: a presença de Cris (9 meses).

“Minha versão Carnaval 2022 muito mais feliz e completa, com o presentinho da minha vida”, escreveu na legenda.

Bianca Andrade se despede do Carnaval 2022

Algumas horas antes da publicação fofíssima com o herdeiro, Bianca relembrou alguns momentos que viveu durante a correria do feriado. “Fim da maratona de Carnaval com o melhor time desse Brasil. Durante esses dias tivemos um lar diferente pra fazer tudo acontecer!”, começou na legenda.

“E digo ‘lar’ justamente por termos sido tão bem recebidos. Passamos essa última semana em um hotel que nos acolheu de um jeito tão especial com acomodações para gente descansar e salas exclusivas que transformamos em estúdio e camarim para as produções. Até meu neném participou dessa! Que prazer ter esse parceiro incrível com a gente nesses dias tão importantes para mim!”, disse a ex-participante do BBB 20 ao final.

Confira o vídeo original de Bianca Andrade em 2019 e a nova versão com Cris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOCA ROSA (@bianca)