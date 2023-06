Após alta da UTI, mulher do cantor sertanejo Cristiano celebra primeira semana do filho

Paula Vaccari, mulher do cantor sertanejo Cristiano, postou cliques inéditos do filho e se declarou

Na manhã desta quinta-feira, 8, Paula Vaccari usou as redes sociais para dividir uma sequência de cliques inéditos de seu filho recém-nascido, Miguel, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Cristiano, que faz dupla com Zé Neto.

A influenciadora digital aproveitou os registros para comemorar a primeira semana de vida do menino, que teve seu nascimento anunciado na última sexta-feira, 2. Ele foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, um problema no coração, ainda na barriga da mamãe.

"Primeira semana de amor do nosso pitiquinho!! Obrigada Jesus pela vida do nosso menino Miguel", celebrou Paula na legenda da publicação. O menino, vale dizer, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último sábado, 3.

Alguns dias após o nascimento de Miguel, Cristiano usou as redes sociais para desabafar sobre o diagnóstico do herdeiro. "Há 3 meses atrás, nosso filho, desde a barriga da sua mamãe foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma. Pensar na possibilidade de perder meu filho, chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte para passar segurança à minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? De Deus", começou.

"Miguel resolveu nascer, e desde o início sabíamos que ele ficaria na UTI, por uns 5 a 7 dias, talvez precisasse de cirurgia, antes mesmo de podermos pegar ele no colo! O cenário não era bom, mas ‘quem como Deus’ não é mesmo? Miguel está bem, acaba de ter alta da UTI, antes mesmo das 48 horas. Seriam 5, 6, 7 dias, foram menos de 2. E o tempo que ficou lá, foi por zelo dos médicos, no qual agradeço muito, pois cada médico que cruzou o caminho do Miguel, sentia mais forte a presença de Deus [...]", acrescentou.

