A$AP Rocky fala sobre o filho com Rihanna pela primeira vez

O rapper A$AP Rocly falou sobre a paternidade e o seu relacionamento com Rihanna

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 18h30

Nesta segunda-feira, 30, A$AP Rocky falou pela primeira vez sobre ser pai em uma entrevista, algumas semanas após o nascimento do seu filho com Rihanna.

O rapper falou para a revista britânica Dazed sobre ser pai e como iria cuidar do seu filho: "Espero criar meus filhos com a mente aberta. Para que eles não sejam pessoas que discriminam. E eu não estou tentando descrever um santo, mas realisticamente, eu só quero uma criança legal com pais legais".

A$AP também comentou sobre seu namoro com Rihanna e revelou que eles não tem o hábito de combinar os looks. "Acho que é natural. Ficamos tão bem juntos naturalmente. Você sabe, daria muito trabalho para combinarmos coisas de maneira forçada antes de sairmos de casa", revelou o rapper que veio ao Brasil para o festival Lollapalooza.

Antes do nascimento do bebê, A$AP e Rihanna viajaram para à terra natal da cantora, Barbados. "Foi uma das experiências mais surreais da minha vida", revelou o artista que foi preso logo ao chegar da viagem em Los Angeles.