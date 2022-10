Aos 48 anos, Hilary Swank anuncia que está grávida de gêmeos

Hilary Swank revela que está grávida de gêmeos, frutos do casamento com Philip Schneider: 'Um milagre'

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 12h24

A atriz Hilary Swank, de 48 anos, vai aumentar a família! Nesta quarta-feira, 5, ela anunciou que está grávida de gêmeos, frutos do casamento com Philip Schneider. A revelação foi feita no programa Good Morning America.

“Isso é algo que eu queria há muito tempo e meu próximo projeto é ser mãe. E não apenas de um, mas de dois. Eu não posso acreditar”, disse ela, que já está no segundo trimestre da gestação.

Ela contou que está se sentindo bem e que já começou a mudar a sua silhueta. “Minhas roupas começaram a não caber, então tive que, outro dia, deixar o jeans aberto”, disse ela.

A estrela ainda falou de sua alegria. “É uma benção. É um milagre total. É inacreditável”, contou sobre a gestação.

Hilary e Philip estão casados desde agosto de 2018. Antes disso, eles se conheciam há dois anos.

Nas redes sociais, Hilary Swank mostrou um vídeo da barriga de grávida: