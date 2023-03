Aos 37 anos, Bárbara Colen anuncia primeira gravidez: ''Foi uma surpresa''

Atriz Bárbara Colen, de 'Quanto Mais Vida, Melhor' está esperando o primeiro bebê e já planeja volta às novelas após licença-maternidade

Neste sábado, 11, a atriz Bárbara Colen (37), de Quanto Mais Vida, Melhor, anunciou nas redes sociais que está esperando seu primeiro filho.

No quinto mês de gravidez, do casamento com o produtor de cinema Vitor Graize, a artista contou que a notícia foi uma surpresa para o casal.

"Das notícias mais lindas que a gente pode dar: tem um bebezinho chegando por aí!", celebrou Bárbara ao compartilhar os registros em seu perfil no Instagram.

"Foi uma surpresa quando fiz o teste e descobri. Quando terminei 'Quanto Mais Vida, Melhor', tinha mais dois filmes agendados. Depois, nada. Então, era a hora de tentar. E eu tinha o desejo de fazer uma coisa maior na TV também. Após a novela, vi que já dava para ter uma pausa", explica ela, que interpretou Rose na trama no ano passado, em entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo.

Bárbara comentou que a maternidade era um assunto que vinha amadurecendo, principalmente após ver outras atrizes conciliando trabalho e o cuidado com os filhos, como Giovanna Antonelli, Evelyn Castro, Kelly Crifer e Fernanda Vianna. Ela ainda falou que tinha o desejo de que a gravidez fosse mais natural.

"Eu tinha muito o desejo de que não fosse preciso ter um processo de tratamento, que pudesse ser algo mais fluido mesmo. Infelizmente, a gente tem essa coisa do relógio biológico. E acho também que existe uma questão de se livrar de um preconceito de que o trabalho como atriz e a maternidade são difíceis de conciliar. Não é assim. Grandes atrizes que admiro são mães. Tive o momento de romper com essa ideia de que filho poderia atrapalhar por ver amigas atrizes trabalhando, levando filhos para o set, amamentando, fazendo turnê de teatro...", disse a atriz.

A famosa compartilhou que o início da gestação foi bastante difícil. "O início foi muito difícil. Não tinha tanto enjoo, mas muito cansaço e sono. Não queria fazer mais nada, só dormir. Pensei: 'Graças a Deus não estou trabalhando' (risos). Depois que completei três meses, mudou tudo. A vitalidade voltou."

Planejando voltar às novelas após a licença-maternidade, Bárbara afirmou que a repercussão da novela durante a pandemia a tocou profundamente e que gostaria de vivenciar essa experiência novamente.

Ainda sem escolher o nome do bebê, Bárbara destacou que está curtindo muito a nova fase e se sentindo mais conectada com ela mesma. A atriz espera que sua história inspire outras mulheres que desejam ser mães e também conciliar a maternidade com a carreira profissional.

Confira o anúncio da gravidez de Bárbara Colen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Colen (@babicolen)

