Angélica mostra encontro da filha com filho de Claudia Raia: ''Apaixonada''

Apresentadora Angélica mostra fotos de visita ao filho de Claudia Raia e encanta ao exibir a filha Eva curtindo o momento

A apresentadora Angélica (49) encantou ao mostrar registros da visita que fez a atriz Claudia Raia (56) e sua família nesta terça-feira, 14, em São Paulo. A loira foi até à mansão da amiga na companhia de Luciano Huck (51) e da filha mais nova, Eva Huck (10), para conhecer o caçulinha da famosa, o pequeno Luca, de um mês.

Após a artista publicar os cliques com a família Huck, a apresentadora também compartilhou as fotos do momento icônico e encantou os internautas ao exibir o encontro fofo.

"Dia de visitar essa família que amamos tanto! E receber um pouco da energia, dessa força da natureza chamada: @claudiaraia! Ela é pura inspiração! Luca, você tem pais incríveis e um papai muito babão! Gostaria de dizer que estou apaixonada por você…", disse Angélica sobre o encontro especial.

Nos comentários, os seguidores babaram com os cliques belíssimos das duas famílias. "Te amo", escreveu Claudia Raia para a amiga. "Own", derreteu-se Grazi Masafera (40).

Vejas as fotos do encontro de Angélica e Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Claudia Raia volta para a academia e leva o filho recém-nascido, Luca

A atriz Claudia Raia está de volta aos exercícios físicos após o nascimento do filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. Nesta terça-feira, 14, a estrela foi à academia e mostrou a imagem nas redes sociais.

A artista apareceu caminhando na esteira e contou com a companhia de Luca, que ficou dormindo no carrinho. “Olha eu, primeiro dia de caminhada. Trigéssimo segundo dia da cesárea, estou aqui e olha quem está comigo: Luquinha! E a gente está aqui para desejar uma linda semana para vocês. Se você ainda não foi na academia, vai, boba! Trabalha e vai depois! Olha eu aqui, estou aqui na luta. Vamos todos juntos! Linda semana para vocês”, afirmou ela nos stories do Instagram. Veja o momento aqui.