Anahí celebra formatura de seu caçula e fãs explodem com fofura do pequeno

O caçula tem apenas 3 anos posou com a sua beca azul e encantou o seguidores de Anahí

Anahí celebrou mais um ciclo importante na sua vida, a formatura de seu filho mais novo, Emiliano, nesta quinta-feira, 15. A cantora de 40 anos publicou em seus stories alguns cliques ao lado do caçula, que tem apenas 3.

O caçula da família encantou os fãs ao surgir sorridente em sua beca azul. Já a mamãe, que o prestigiou usando um traje bem casual, não escondeu o orgulho com a nova etapa concluída pelo filho, e nem economizou nos beijos em sua bochecha.

Os fãs da loira ficaram impressionados com a fofura do garoto e comentaram: “A cara dela quando era pequena”, disse um internauta, “Puxou a beleza da mãe”, reforçou um outro, “Mini rebeldezinho, fofura”, comentou um fã.

Emiliano e Manuel, de 6 anos, são frutos do casamento de Anahí com Manuel Velasco Coello, de 43 anos. Ela e o o governador do estado mexicano de Chiapas estão juntos desde 2012 e subiram ao altar em 2015, numa cerimônia luxuosa.

A integrante do RBD estará de volta aos palcos muito em breve. Ao lado de Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann e Christian Chávez, ela sai em turnê com a banda já no mês de agosto. O primeiro show da Soy Rebelde Tour será realizado no Sun Bowl Stadium, no Texas, Estados Unidos. No Brasil, as apresentações começam no dia 10 de novembro.

Anahí e Dulce María aparecem com filhos

Após o anúncio da turnê "Soy Rebelde", que movimentou os fãs do mundo todo e os deixou emocionados, a famosa voltou com outra imagem emocionante para quem acompanhou os atores por todos estes anos.

Na imagem divulgada pela página oficial da cantora Anahí, ela apareceu junto de Dulce María, ambas carregando seus respectivos filhos mais velhos no colo, e Maite Perroni que ainda estava grávida na epoca.

Na legenda da imagem que comoveu os fãs, Anahí escreveu: “O que é para sempre nunca acaba. Se transforma, cresce e se torna invencível… Hoje somos muito mais fortes! Hoje nada nos para! Hoje somos um. Amo vocês com meu coração”.