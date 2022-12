Amanda Richter encanta ao celebrar o segundo mês da filha, Júlia

A atriz Amanda Richter postou uma nova foto da filha, Júlia, e celebrou o mesversário da menina

Amanda Richter (32) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto da filha, Júlia, fruto de seu relacionamento com o deputado Felipe Carreras (47).

Nesta quarta-feira, 30, a menina completou seu segundo mês de vida, e a mamãe coruja comemorou a data especial na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma foto em que a herdeira aparece deitada no bebê conforto, e se derreteu. "Há exatos dois meses nascia nosso pacotinho do amor, rs", celebrou Amanda na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a postagem e parabenizaram Júlia. "Simplesmente lindas", disse uma internauta. "Sem estrutura pra tanta fofura", escreveu outra. "Dois meses já? Meu Deus, parabéns, Julinha", celebrou uma seguidora. "Que amor. Parabéns!", falou uma fã.

Recentemente, Amanda explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de sua filha, Júlia. A atriz aproveitou o dia de TBT para publicar algumas fotos do ensaio newborn da menina.

Confira a publicação de Amanda Richter sobre o mesversário da filha:

