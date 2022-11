Amanda Richter se derrete ao publicar fotos da filha, Júlia: "Pacotinho de amor"

A atriz Amanda Richter encantou os seguidores ao exibir as fotos do ensaio newborn da filha, Júlia

Amanda Richter (32) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de fotos de sua filha, Júlia, que está com um mês de vida.

A atriz aproveitou o dia de TBT para publicar no feed do Instagram algumas fotos do ensaio newborn da menina, fruto de seu relacionamento com o deputado Felipe Carreras (47), e se derreteu. "#tbt do nosso pacotinho de amor", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com os cliques da bebê e encheram a postagem de elogios. "Tão fofa", disse uma seguidora. "Que princesinha linda", comentou outra. "Meu Deus, que riqueza de tão linda", falou uma fã. "Ela é uma perfeição. Que Deus abençoe", escreveu mais uma.

Júlia é a primeira filha de Amanda com Carreras. A menina nasceu no dia 30 de setembro e na ocasião, os papais corujas publicaram fotos do parto ao anunciar a chegada da herdeira. "Com muito amor, Júlia chegou!!! Uma benção de Deus em nossas vidas. #bemvindajúlia", disseram.

Confira as fotos da filha de Amanda Richter:

