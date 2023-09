Aline Midlej encanta ao dividir clique inédito com a filha: "Partilhando amor"

A jornalista Aline Midlej, da Globo, postou nas redes sociais um clique com a filha, Celeste

A jornalista Aline Midlej explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15, ao compartilhar um clique inédito ao lado da filha, Celeste, que fará três meses de vida no dia 24 de setembro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da GloboNews, casada com o diretor Rodrigo Cebrian, postou um clique agarradinha com a herdeira, e falou sobre como tem sido os seus dias desde a chagada da menina.

"Só partilhando amor mesmo. Diretamente de um tempo, uma nova existência, onde todos os dias são sábados e segundas. E cada segundo ensina. A todo momento. E nós duas estamos bem atentas a isso. Bom fim de semana, amigos!", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com o registro. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Que coisa mais fofa!", escreveu outro. "Que menininha mais meiga... lindeza pura! Parece com a mamãe e com o papai também", falou uma fã. "Uma fofura completa!", afirmou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Midlej (@alinemidlej)

O puerpério

No começo do mês, Aline postou uma foto com Celeste e confessou que ao olhar o álbum do celular percebou que não tinha muitos registros com a herdeira. Entregue a maternidade, a jornalista percebeu que também precisava encontrar tempo para si.

"Apenas muitas semanas depois do nascimento de Celeste, olhando o álbum do celular, me dei conta que tinha pouquíssimas fotos de nós duas. Quase nenhuma. E todas da mesma forma, em alguma “entrega maternal” com o mesmo coque no cabelo, moletom e rostinho estafado", começou a reflexão.

"Já postei uma foto dessa, aqui, e mostrar isso é lindo, importante, a tal “maternidade real”. Mas como é bom e necessário, também, começar a encontrar tempo e momentos pra me arrumar com ela, pra ela, pra gente, para os recomeços que têm sido diários", acrescentou.

"Neste dia me reencontrei com uma Aline um tanto guardada, que voltou de cabelos soltos, um pouco de corretivo e que sorriu de felicidade com o novo retrato. Sorriu como a mesma Aline de todos os últimos 70 dias dessa nova existência, neste labirinto paradoxal e de caminhos únicos chamado puerpério", completou.