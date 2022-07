Zilu manda recado para o ex-marido de Wanessa Camargo

Zilu Godoi surpreende ao escrever homenagem para Marcus Buaiz, que é seu ex-genro e ex-marido de Wanessa Camargo

Redação Publicado em 26/07/2022, às 12h20

A socialite Zilu Godoi (64), ex-mulher de Zezé Di Camargo (59), surpreendeu os internautas ao fazer uma homenagem para o ex-genro, o empresário Marcus Buaiz (43), que se separou há poucos meses da cantora Wanessa Camargo (39). Nesta terça-feira, 26, ele completou 43 anos de vida e ganhou um recado especial da ex-sogra.

Zilu compartilhou uma foto de Buaiz com os filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8), nos stories do Instagram. “Hoje é dia dele. Parabéns, Marcus. Deus ilumine seu caminhar, com muito amor, muita paz e alegrias. Seja feliz a sua totalidade. Feliz aniversário”, disse ela.

Marcus Buaiz comemora seu aniversário com os filhos

No último final de semana, Marcus Buaiz já começou a comemoração do seu aniversário ao lado dos filhos e dos sobrinhos. Ele levou as crianças para um dia em um parque de diversões no interior de São Paulo e falou sobre o momento especial. Confira as fotos do passeio aqui.

“Não tem forma melhor de fechar o ciclo de mais um ano do que com os filhos. Eles são meu legado. Apesar de ter uma vida agitada, por conta das minhas empresas e negócios, procuro conciliar tudo. Não é fácil, mas estar com eles sempre vale a pena”, disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!