Marcus Buaiz curte o dia com os filhos em parque de diversões

Ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz comemorou o seu aniversário de 43 anos ao lado dos filhos e da família em um parque de diversões

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 18h05

O empresário Marcus Buaiz aproveitou o final de semana na companhia dos dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8), frutos do relacionamento com a cantora Wanessa Camargo, de quem ele se separou há poucos meses. Com os filhos e os sobrinhos, Buaiz antecipou a celebração do seu aniversário de 43 anos, que será comemorado no dia 26 de julho, no parque de diversões Hopi Hari, no interior de São Paulo.

A família se divertiu nos brinquedos do local no último sábado, 23. “Não tem forma melhor de fechar o ciclo de mais um ano do que com os filhos. Eles são meu legado. Apesar de ter uma vida agitada, por conta das minhas empresas e negócios, procuro conciliar tudo. Não é fácil, mas estar com eles sempre vale a pena”, disse ele.

Vale lembrar que Marcus Buaiz é empresário de negócios do entretenimento e da comunicação no Espírito Santo e em todo o Brasil.

Fotos de Marcus Buaiz com a família:

Fotos: Hariel / TBStudios