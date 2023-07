Zilu Camargo mudou de profissão? Entenda novo investimento da ex de Zezé

Influenciadora e empresária, Zilu Camargo aos poucos tem mostrado investimento em um novo seguimento profissional

Com milhões de seguidores em suas redes sociais, a influenciadora Zilu Camargo (64), ex-de Zezé di Camargo (66), tem chamado atenção ao investir em uma nova carreira profissional. Agora, ela decidiu se jogar no mundo das palestras e eventos.

Morando há anos nos Estados Unidos, a mãe de Wanessa Camargo tem atraído olhares por seu estilo de vida. No início da semana, a famosa foi ouvida por uma platéia ávida por conhecimento de auto-ajuda.

No evento, que aconteceu na cidade de Orlando, Zilu contou um pouco de sua história de superação e resiliência, a qual foi importante para ela restabelecer sua vida fora do país em meio a uma separação polêmica e encontro com um novo amor.

Em publicação no Instagram, ela contou o porquê de seguir carreira como palestrante: "Sim, é verdade que há momentos difíceis, mas acreditem, é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força interior. Eu quis dar essa palestra para mostrar a todos vocês que não importa quão difíceis sejam as situações, sempre há uma maneira de seguir em frente ".

"Lembrem-se sempre de que cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade de evolução. Devemos aprender com cada experiência e usar esse conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores e mais resilientes", completou.

Há alguns meses Zilu tem usado sua rede social como uma plataforma para compartilhar mensagens empoderadas, demonstrando aos poucos seu novo objetivo. No Youtube, ela também tem feito vídeos os quais demonstram sua busca por um público que dseeja autoconhecimento. "Se você tem o sonho de fazer algo. Lute por ele, pois ninguém lutará por você", escreveu ela em outra postagem.

Leia também: Zilu Camargo volta para os Estados Unidos após temporada no Brasil: "Difícil a despedida"

Em março, Zilu também foi anunciada como uma das participantes de uma palestra organizada por Claudia Avelar. "A verdade é que Deus não trabalha com pessoas preguiçosas, Ele quer pessoas que estejam disponíveis para trabalhar, porque o Reino de Deus envolve trabalho e muita dedicação", disse ela.

No programa Coisas de Zilu, ela também tem mostrado desenvoltura e foco para o novo projeto dar certo. Em entrevista com a chef de cozinha Camila Barquete, ela comentou sobre relacionamento abusivo e o caminho para o sucesso fora do Brasil.